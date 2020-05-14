في ذكرى رحيل أنور وجدي.. تعرف على عدد زيجاته

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان انور وجدى والذى قدم عددا من الأعمال السينمائية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي بصفة عامة والمصرى بصفة خاصة.





تزوج أنور وجدى 4 مرات ولكن لا يعلمه كثيرون أن الزيجة الأولى له من الراقصة قدرية حلمي التي كانت تعمل بفرقة بديعة مصابني، وبعدها تزوّج إلهام حسين وتوقع لها مستقبل في الفن، وبالفعل قدّمت العديد من الأعمال وقتها حيث شاركت محمد عبد الوهاب فيلم "يوم سعيد"، إلا أنه بالرغم من ترشيحه لها طلبت هي من مخرج الفيلم عدم الإستعانة بأنور وجدي لكونه وقتها لم يكن وجهًا معروفًا، وهو ما تم بالفعل لتبدأ الخلافات بينهما والطلاق بعد ستة أشهر.





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ثالث زيجاته كان من ليلى مراد ، وبالتحديد بعد فيلم "ليلى بنت الفقراء" حيث أعلن بعدها الزواج في عام 1945 وكان أنور وجدي قد دعا الصحافة، لحضور آخر يوم تصوير في الفيلم، حيث ارتدت ليلى فستان زفاف ليعلن أنه تم عقد القران قبل أيام ولم يطلب منها أنور وجدى أن تغير ديانتها اليهودية، إلا أن الجمهور وقتها لم يكن مرحبًا بهذه الزيجة خاصة وأن أنور وجدي كان معروف عنه بعشقه للنساء، بينما ليلى مراد كانت زيجتها الأولى كما أنها كانت أشهر منه فنيًا، فتردد أنه تزوّجها من أجل الشهرة والمصلحة.





واستمر الزواج بينهما لسبع سنوات، حتى بدأت الخلافات ويتردد بأن السبب الأساسي لتعرّفه على إمرأة فرنسية وقد راقبتهما ليلى مراد وانتظرته في الجراح المخصص للعمارة وإصطحبتهما لتناول العشاء، ثم انسحبت تمامًا وانفصلا فنيًا وزوجيًا.



