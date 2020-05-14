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أخبار البلد

لو مسافر .. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس

الخميس 14/مايو/2020 - 08:03 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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حمادة خطاب

تنطلق رحلات السكة الحديد، اليوم الخميس، في جميع محافظات مصر، وننشر في هذا التقرير مواعيد القطارات المتجهة للمحافظات.

تضم مواعيد القطارات التي أعلنت هيئة السكة الحديد، عن تشغيلها القطارات المكيفة والمميزة، والمختلطة التي تم تيسريها على خطوط الضواحي، المرتبطة بالقاهرة.

تضم قائمة القطارات المتجهة اليوم الخميس عدد من القطارات المكيفة منها 906، و900، و904، من القاهرة إلي للإسكندرية.

ومن القطارات، أيضا 132- مميز، و 14 – مميز، و24 – مميز، و918 – مكيف، و914 – مكيف، و916 – مكيف.

وتشمل قطارات الوجه البحري أيضا، أرقام 18 – مميز، و932 – مكيف، و167 – مميز، و 991 – مكيف.

وتنطلق هذه القطارات من الساعة 6 صباحًا، وحتي الساعة التاسعة مساء، على خط سكة حديد القاهرة – الإسكندرية.

وفى الصور المرفقة نستعرض مواعيد القطارات اليوم طبقًا لما أعلنت عنة الهيئة .

لو مسافر .. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
لو مسافر .. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
لو مسافر .. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
لو مسافر .. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
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