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أخبار البلد

وصول 223 مصريا من العالقين في أمريكا إلى مطار مرسى علم

الخميس 14/مايو/2020 - 09:23 ص
العالقين في واشنطن
العالقين في واشنطن
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نورهان خفاجي
استقبل مطار مرسى علم الدولي، صباح اليوم الخميس، رحلة طيران استثنائية قادمة من واشنطن، على متنها 223 راكبا مصريا من المصريين العالقين في أمريكا، منذ فترة تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأجرت سلطات مرسى علم الدولي، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلة القادمين، والتي تحمل رقم ms982، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 14 يوما.

 وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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