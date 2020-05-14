بعد موافقة صندوق النقد على المساندة الطارئة.. وزير المالية: نسعى للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن في ظل كورونا

أكد الدكتور، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تسعى للحفاظ

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وأوضح الوزير أن موافقةعلى هذه المساندة المالية الطارئة، تعكس ثقته في قدرة الدولة المصرية على التعامل الإيجابي مع جائحة «كورونا» والحفاظ على ما تم إنجازه من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي، واستمرار سعيها الجاد نحو استكمال تنفيذ المسارات الإصلاحية لتحقيق المستهدفات المالية، مع عودة الاستقرار للاقتصاد العالمي.