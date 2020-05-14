تداول أسئلة وإجابات رياضيات وعلم نفس 2 ثانوي عبر فيس بوك.. وشوقي: سنعاقب الغشاشين لأن التربية قبل التعليم





وبمجرد نشر صور الامتحنانين ، بدأ الطلاب يتبادلون الاجابات في التعليقات الموجودة تحت الصور ، لتتم بذلك عملية الغش الالكتروني المعتادة خلال امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي





ومن جانبه .. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : أن كل من شارك في الغش الجماعي في الامتحانات سيدخل دورًا ثانيًا، لأن التربية قبل التعليم".





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وأكد وزير التربية والتعليم تصريحاته: "نحن نتابع الطلاب على التليجرام وفيس بوك وواتس آب".





وقال الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم: "من المهم أن نقول إن عقد الامتحانات الإلكترونية تتم في المنزل وبلا رقابة، ويفترض أن يكون الطالب حريصا على أن يتعلم، وأن يستفيد من كل الفرص لصقل مهاراته والتدريب الحقيقي على نوعية الأسئلة الجديدة قبل الوصول إلى الصف الثاني عشر".





وأضاف: " أي محاولات للغش الجماعي سوف تنال عقابا شديدا، ولذلك نرجو عدم التحايل باستخدام ما نمنحه من تسهيلات".





وتابع وزير التربية والتعليم: "من يختار أن يكتب اسمه على إجابات ليست إجاباته، وأن يرتضي نجاحًا ليس من حقه، ومن يضيع فرص التعلم وفرصة أن يعلم مستواه الحقيقي، فهذا قراره وهو الخاسر الأول والخاسر الأكبر في نفس الوقت".





وأكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: "نحن نقدم أقصى ما نستطيع في هذه الظروف لمساعدة من هو جاد في رحلة التعلم، ولكن على البعض أن يتفكر لماذا نهدر فرص التعلم، ونلجأ لمساعدة الآخرين، ولماذا يفرح البعض بما لم يستحقه ويحققه بالعلم والعمل والمنافسة الشريفة؟".





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ودخل، منذ قليل، طلاب الصف الثاني الثانوي في 14 محافظة على منصة الامتحان إلكترونيا من المنازل، لأداء امتحان التطبيقات الرياضية لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويتواجد على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا، طلاب محافظات: القاهرة، و الجيزة، و الإسكندرية، و أسيوط، و كفر الشيخ، و قنا، و الفيوم، و دمياط، و الإسماعيلية، و أسوان، و بورسعيد، و شمال سيناء، و الوادي الجديد، و جنوب سيناء.

أما المجموعة الثانية، فمسموح لطلابها بالدخول على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، وتشمل طلاب محافظات: الشرقية، و الدقهلية، و القليوبية، و الغربية، و المنوفية، و البحيرة، و المنيا، و سوهاج، و بني سويف، و الأقصر، و السويس، و البحر الأحمر، و مطروح.

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ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

https://stream.moe.gov.eg/ وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر

شهد اليوم احد جروبات الصف الثاني الثانوي عبر فيس بوك ، تداولا كاملا لصور امتحاني الرياضيات وعلم النفس الذي يؤديه طلاب الشعبتين العلمية والادبية إلكترونيا على منصة الامتحان الان من المنازل.