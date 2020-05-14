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محافظات

المحصول الذهبي.. تحديات وآمال يحملها حصاد القمح هذا العام

الخميس 14/مايو/2020 - 12:58 م
حصاد القمح
حصاد القمح
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انجي هيبة
تحديات كثيرة واجهت مزارعي القمح بشرق القناة، تغلبوا علي معظمها، علي امل ان تتلاشي جميعها مع الموسم الجديد لزراعة المحصول الذهبي كما يطلقون عليه. 

يقول محمد مجاهد، مزارع، واجهنا تحديات كثيرة هذا الموسم، اهمها عدم توافر اسمدة كيماوية نترات نشادر او يوريا بسبب الدواعي والحالة الامنية في القنطرة شرق، بالإضافة الي موجة التغيرات والطقس السئ، التي تعرضت لها البلاد وهطول الامطار المناخية والتي اثرت بدورها علي المحصول خاصة الاراضي الطينية.  

ويتابع سمير حسن، مزارع، شهد موسم القمح هذا العام، بعض الإيجابيات اهمها وجود الصوامع والتي سهلت عملية توريد القمح واستلام قيمة وثمن المحصول فور توريده. ويشير محمد النجار، مزارع، الي وجود جهاز ارشادي ومكافحة افات نشيط تابع المحصول من بداية تجهيز الارض للزراعة وتوفير التقاوي المقاومة للجفاف والملوحة والافات ومتابعة النبات في كل مراحل عمره وعقد ندوات ارشادية حقلية بصفة مستمرة الي جمعه وحصاده.

وانطلق موسم حصاد القمح بأرض الفيروز بشرق القناة، وذلك في إطار السعي لزيادة المساحات المنزرعة من القمح للعمل علي توفير الاحتياجات من هذة السلعة الاستراتيجية .  وبلغت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بالقنطرة شرق حوالي 10 ألاف فدان وبلغت انتاجية الفدان حوالي 12 اردب رغم الظروف والتحديات التي واجهت المزارعين وأهمها عدم توافر بعض انواع الأسمدة.  

وافتتح اللواء عمر ادريس رئيس المركز والمدينة موسم الحصاد يرافقة احمد الاسناوي نائب رئيس المركز والمدينة وسيد عبدالسميع رئيس لجنة الوفد بالقنطرةو نقيب الفلاحين بالقنطرة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية. 

وتفقد الجميع مراحل الحصاد و مزرعة تقاوي البطاطس بنفس المزرعة، كذلك صوامع التخزين بالقنطرة حيث يوجد 12 خلية تخزين سعة الخلية 5 طن.   وتفقد الجميع مراحل التخزين بداية من الموازين وآخذ العينة وباقي مراحل التخزين وقد بلغ ما تم توريدة حتي اليوم الي الصوامع 15507 طن منها 7877 طن من مزارع القنطرة شرق و 7630 طن من مراكز التجميع بالغرب.   

وقد بلغت أسعار الاستلام هذا العام، 670 جنية سعر اردب درجة نظافة22,5، درجة نظافة 23 ب685 جنية درجة نظافة23,5 سعر الاردب 700 جنيه.   

صرح بذلك  محمد عودة رئيس لجنة الاستلام، واكد رئيس المركز والمدينة علي بذل قصارى الجهد لتوفير احتياجات المزارعين من الاسمدة المصرح بها وكذلك توفير الوقود.
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