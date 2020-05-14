نائب محافظ الجيزة يتابع عملية صرف المعاشات ومنحة العمالة غير المنتظمة بمنشأة القناطر

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة منشأه القناطر مدرسة أبوغالب الإعدادية ومدرسة الشهيد سمير عقرب بقرية وردان وذلك للاطمئنان من انتظام العمل في تسليم المشروعات البحثية من طلاب المدارس وللتأكد من أتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد وعدم وجود أي تجمعات و توفير كل سبل الراحة والوقائية للطلاب وأولياء أمورهم.









جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتفقد ومتابعة المدارس ومكاتب البريد لمتابعة تسليم المشروعات البحثية من الطلاب وصرف معاشات شهر مايو ومنحه العمالة غير المنتظمة، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد وتوفير كل سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم وعدم وجود أي معوقات تواجه انتظام تسليم الأبحاث وصرف المعاشات ومنحة العمالة غير المنتظمة من مكاتب البريد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد









ووجه نائب المحافظ على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميا وعلى مدار اليوم واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقا لخطة الدولة والمحافظة في مواجهة فيروس كورونا.







