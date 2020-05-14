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محافظات

نائب محافظ الجيزة يتابع عملية صرف المعاشات ومنحة العمالة غير المنتظمة بمنشأة القناطر

الخميس 14/مايو/2020 - 12:11 م
نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة يتابع عملية صرف المعاشات
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محمد الصاحى
تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة منشأه القناطر مدرسة أبوغالب الإعدادية ومدرسة الشهيد سمير عقرب بقرية وردان وذلك للاطمئنان من انتظام العمل في تسليم المشروعات البحثية من طلاب المدارس  وللتأكد من أتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد وعدم وجود أي تجمعات و توفير كل سبل الراحة والوقائية للطلاب وأولياء أمورهم.


جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتفقد ومتابعة المدارس ومكاتب البريد لمتابعة تسليم المشروعات البحثية من الطلاب وصرف معاشات شهر مايو ومنحه العمالة غير المنتظمة،  للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد وتوفير كل سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم  وعدم وجود أي معوقات تواجه انتظام تسليم الأبحاث وصرف المعاشات ومنحة العمالة غير المنتظمة من مكاتب البريد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد


ووجه نائب المحافظ على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميا وعلى مدار اليوم واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد  من التكدس والتزاحم تطبيقا لخطة الدولة والمحافظة في مواجهة فيروس كورونا.


كما تفقد نائب المحافظ مكتب بريد قرية أبوغالب ومكتب بريد قرية بني سلامة لمتابعه عملية صرف معاشات شهر مايو ومنحه العمالة الغير منتظمة والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات لمنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس والحد من انتشاره بين المواطنين.
نائب محافظ الجيزة يتابع عملية صرف المعاشات ومنحة العمالة غير المنتظمة بمنشأة القناطر
نائب محافظ الجيزة يتابع عملية صرف المعاشات ومنحة العمالة غير المنتظمة بمنشأة القناطر
نائب محافظ الجيزة يتابع عملية صرف المعاشات ومنحة العمالة غير المنتظمة بمنشأة القناطر
نائب محافظ الجيزة يتابع عملية صرف المعاشات ومنحة العمالة غير المنتظمة بمنشأة القناطر
نائب محافظ الجيزة يتابع عملية صرف المعاشات ومنحة العمالة غير المنتظمة بمنشأة القناطر
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