توريد 221821 طن قمح بشون وصوامع في البحيرة

تجرى أعمال توريد الأقماح بشون وصوامع البحيرة على قدم وساق وسط رقابة مشددة من لجان فرز الأقماح المنتشرة بنطاق المحافظة مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن توريد 221821 طن من الأقماح حتى صباح اليوم الخميس 14 مايو بالشون والصوامع ، مشيرًا أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة .





واضاف بأن اجمالى المساحة المنزرعة بلغ 311107 فدان بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 367295 فدان، لافتًا أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة متمثلة فى 27 شونة و 5 صوامع مطورة .









وأشار، إلى أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم .





وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، هى ٦٧٠ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٢.٥ قيراط، و٦٨٥ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٣ قيراط، و٧٠٠ جنية للإردب بدرجة ٢٣.٥ قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا .





وأن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد .



