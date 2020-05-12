محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية بقرية الرابعة.. صور

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية " مبادرة حياة كريمة " للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية.





مشيرًا إلى رصد ما يقرب من ١٠٠ مليون جنيه من الدولة لتلك المشروعات بقرى المبادرة وأن الدعم لم يتوقف سواء كان من الدولة أو المشاركة المجتمعية إلا بالانتهاء من جميع الأعمال.





جاء ذلك خلال زيارته التفقدية بقرية الرابعة بذور بمركز أبو المطامير إحدى القرى المستهدفة بالمرحلة الأولى بالمبادرة، مشيرًا إلى توفير فرص عمل لأبناء القرية وتعظيم قدراتها الإنتاجية بالإضافة إلى توفير جميع المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطني تلك القرى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.





وأثنى المحافظ على دور الدولة بالمبادرة، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتحقيق وإنجاز جميع المشروعات المقررة بتلك القرى خلال البرنامج الزمنى المحدد لها وفقا للمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة فى جميع المناحى الخدمية للعمل على راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم.







وتفقد المحافظ ما تم تنفيذه فى قطاع مياه الشرب، حيث تم رصد اعتماد مالي بقيمة 3.4 مليون جنيه لتنفيذ شبكة مياه بطول 4500 متر وتنفيذ 4350 م منهم مواسير 4 بوصة و84 مترا و6 بوصة جرابات وتركيب 9 محابس 4 بوصة وإنشاء 9 غرف وتم الانتهاء من الوصلات المنزلية، بنسبة تنفيذ 95٪.





وشملت جولة المحافظ متابعة ما تم تنفيذه في قطاع الكهرباء من إحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض وتوريد 154 عمود وزراعة 140 عمود 8 أمتار منهم، تمهيدا لعمل الكابلات الأرضية المغذية لشبكة الإنارة من المحول وعمل قاعدة المحول الرئيسي للقرية وبنسبة تنفيذ 75% واعتماد مالي قدره خمسة مليون و250 ألف جنيه وتابع أعمال تركيب الأسلاك على الأعمدة الجديدة.





وتفقد المحافظ ما تم فى قطاع الاتصالات من تنفيذ مشروع التحول الرقمى بالقرية، إجمالي الأعمال 900 متر طولي فايبر تم تنفيذ 670 م فواريغ وجرابات قطر 50 م بنسبة 70% بالإضافة إلى أعمال حفر بطول 22 كم داخلى وخارجى رئيسى وفرعى بتكلفة 3.2 مليون جنيه.





وتابع المحافظ أعمال الرصف بقرية الرابعة بذور بمركز أبو المطامير إحدى القرى المستهدفة بالمرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة حيث تم رصد اعتماد مالي بقيمه 6 ملايين جنيه لرصف شوارع القرية من خلال مشروع الرصف الإنتاجى وإشراف الوحدة المحلية ومديرية الطرق ووجه بسرعة البدء فى أعمال الرصف.





وتفقد اللواء آمنة أعمال تأهيل ورفع كفاءة المنازل لإجمالي 14 منزل إعادة تأهيل وتغيير أسقف بالتنسيق من مؤسسة مصر الخير والتقى مع أحد أصحاب تلك المنازل المستهدفة والذى أشاد بالمبادرة واهتمام السيد رئيس الجمهورية بجميع المواطنين وخاصة بالمناطق المحرومة والنائية والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم.



