جامعة القاهرة: استمرار استقبال المدينة الطلابية للعائدين من الخارج حتي يونيو المقبل







أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، على استعداد المدينة الجامعية على استقبال المزيد من المصريين العائدين من الخارج، بعد إنتهاء فترة العزل الصحي للمقيمين الحاليين.



وأضاف علم الدين، لـ"صدى البلد"، أنه حتى الآن لا توجد أية معلومات عن قدوم أفواج جديدة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تستمر أفواج العائدين من الخارج حتى أول يونيو المقبل.





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مشاهد من استقبال جامعة القاهرة أفواج المصريين العائدين من الكويت فجر اليوم





واستقبلت جامعة القاهرة منذ السبت وحتى يوم الإثنين الماضيين عشرة أفواج من المصريين العائدين من دولة الكويت، وتم تسكينهم في المدينة الجامعية، مع توفر لهم كل سبل العيش والإقامة.





وشهدت المدينة الطلابية بجامعة القاهرة، خلال العامين الماضيين، تطوير لعدد من المباني الأساسية بها، بالإضافة إلى دهن الأبواب والغرف، ورصف الطرق وصيانة الإنارة والأدوار.

