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أخبار العالم

خبطة ترامب لإيران.. انخفاض قياسي بصادرات النفط ولا مشترين

الخميس 14/مايو/2020 - 02:32 م
شعلة غاز على منصة
شعلة غاز على منصة إنتاج النفط بإيران
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قسم الخارجي
هبطت صادرات النفط الإيرانية إلى مستوى قياسي جديد، يهدد قدرات البلاد المالية، في الوقت الذي تضرب فيه إيران جائحة كورونا، بالإضافة إلى تأثير العقوبات الأمريكية، وفق ما ذكر موقع "ياهو" الأمريكي.

وبلغ متوسط الصادرات 70 ألف برميل يوميا في أبريل انخفاضا من 287 ألف برميل يوميا في مارس.

وقال دانييل جيربر، الرئيس التنفيذي لشركة بترو لوجيستكس، التي تتابع التدفقات النفطية: "لقد شهدنا انخفاضًا في الصادرات الإيرانية، مدفوعًا بانخفاض المشتريات الصينية". 

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وأضاف: "لا نرى حتى الآن أي تحسن في الصادرات الإيرانية في مايو".

ويزيد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إيران على المائة ألف مصاب، وتعد البلاد بؤرة الوباء في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تركيا.
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