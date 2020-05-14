AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عايز أرجع لحياتي.. نجيب ساويرس: العالم يجب أن يفتح يكفي هذا | شاهد

الخميس 14/مايو/2020 - 03:27 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
Advertisements
سيد احمد
نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال ساويرس في التغريدة : "العالم يجب أن يفتح، يكفي هذا، أريد العودة لحياتى".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى :

‏‎كلنا نفس الشخص حضرتك .

‏‎ما احنا الوضع بيزداد سوء كل يوم .

‏‎معلش إحنا أحسن من غيرنا.. حتعدي ان شاء الله .. سلي نفسك ..شغل علي كتاب رائع علي شوية رياضة علي شوية TV علي اخبار و شوية خناق او غلاسة علي اللي قاعدين معاك و أهو اليوم حيعدي .


اقرا ايضا :

وكان قد قال نجيب ساويرس، إن أفضل مسلسل تلفزيوني يستمتع بمشاهدته خلال شهر رمضان هذا العام، هو "البرنس"، الذي يؤدي بطولته محمد رمضان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجيب ساويرس يصلي من أجل العالم: ربنا يزيل تلك الغمةً

نجيب ساويرس يرد على شائعة إصابته بـ فيروس كورونا بطريقته الخاصة

نجيب ساويرس: أحمد ذكي كان لديه عبقرية ودهاء وبعد نظر

أنا من جيلكم ومليش دعوة بالكبار.. نجيب ساويرس يرد على أحد متابعيه

متابع لـ نجيب ساويرس: نزلت الشغل ولا كنت بتصبر نفسك .. ويرد عليه

حد فيكم بقى يترجمها.. نجيب ساويرس يداعب متابعيه على تويتر

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها .. العمر الحقيقى لـ ليلى حمادة وأحدث ظهور لها

إحالة 38 متهمًا إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة تكدير السلم والأمن العام

كبيرة علماء الصحة العالمية: السيطرة على جائحة كورونا خلال 4 إلى 5 سنوات

لتجنسها بالإسرائيلية.. إسقاط الجنسية المصرية عن فتاة عشرينية

تحرك برلمانى لتطبيق التسعيرة الجبرية على المطهرات والكمامات

سيف زاهر: تصريحات التفويت لخطف اللقطة وتريند السوشيال ميديا

AdvertisementS

عقوبات لغير الملتزمين .. الحكومة: الإعلان عن تفاصيل خطة التعايش مع كورونا في مصر

تعرف على عقوبة رفض دفن المتوفى بكورونا في قانون الأمراض المعدية

الحبس والغرامة.. تفاصيل عقوبات مخالفة التعايش مع فيروس كورونا

كبيرة علماء الصحة العالمية: السيطرة على جائحة كورونا خلال 4 إلى 5 سنوات

نص كلمة شيخ الأزهر في يوم الصلاة من أجل الإنسانية

كورونا في مصر.. ماذا حدث خلال أسبوع في أوقات حظر التجول؟

بعد قرار عدم عودة المدارس للعمل في ظل وجود كورونا.. التعليم: لدينا 5 منصات تعليمية إلكترونية تضمن عدم تضرر طلابنا

بعد تصديق الرئيس السيسى.. شروط الحصول على العلاوات الخمس وموعد الزيادة

آيتان بالقرآن تغنيك عن قيام الليل فى العشر الأواخر من رمضان

عميد معهد القلب السابق يقدم 4 اقتراحات للدولة للتعايش مع كورونا خلال الفترة القادمة

بعد فقدان بصره.. تعرف على نتيجة تحليل كورونا لـ طبيب عزل بلطيم.. صور

الكاف يكشف مصير مباريات نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارول سماحة تتألق بالكاجوال على إنستجرام .. شاهد

بملابس كلاسيكية.. أسما شريف منير تتألق برفقة والدها.. شاهد

إريتريا العراقة والتاريخ.. قصة أول مسجد فى أفريقيا