عايز أرجع لحياتي.. نجيب ساويرس: العالم يجب أن يفتح يكفي هذا | شاهد





وقال ساويرس في التغريدة : "العالم يجب أن يفتح، يكفي هذا، أريد العودة لحياتى".





وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى :





‏‎كلنا نفس الشخص حضرتك .





‏‎ما احنا الوضع بيزداد سوء كل يوم .





‏‎معلش إحنا أحسن من غيرنا.. حتعدي ان شاء الله .. سلي نفسك ..شغل علي كتاب رائع علي شوية رياضة علي شوية TV علي اخبار و شوية خناق او غلاسة علي اللي قاعدين معاك و أهو اليوم حيعدي .









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وكان قد قال نجيب ساويرس ، إن أفضل مسلسل تلفزيوني يستمتع بمشاهدته خلال شهر رمضان هذا العام، هو "البرنس"، الذي يؤدي بطولته محمد رمضان.

The World has to open ! enough is enough .. i want my life back 😡 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 14, 2020