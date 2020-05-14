عايز أرجع لحياتي.. نجيب ساويرس: العالم يجب أن يفتح يكفي هذا | شاهد

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقال ساويرس في التغريدة : "العالم يجب أن يفتح، يكفي هذا، أريد العودة لحياتى".
وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى :
كلنا نفس الشخص حضرتك .
ما احنا الوضع بيزداد سوء كل يوم .
معلش إحنا أحسن من غيرنا.. حتعدي ان شاء الله .. سلي نفسك ..شغل علي كتاب رائع علي شوية رياضة علي شوية TV علي اخبار و شوية خناق او غلاسة علي اللي قاعدين معاك و أهو اليوم حيعدي .
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وكان قد قال نجيب ساويرس، إن أفضل مسلسل تلفزيوني يستمتع بمشاهدته خلال شهر رمضان هذا العام، هو "البرنس"، الذي يؤدي بطولته محمد رمضان.
The World has to open ! enough is enough .. i want my life back 😡— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 14, 2020