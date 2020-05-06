نجيب ساويرس: مبفكرش في الارتباط خالص.. ومتابع: لسه بتكون نفسك؟

وكتب المتابع: " قولنا الراجل مبيفكرش في الارتباط "، ليرد عليه نجيب ساويرس : " خالص".

وتفاعل كثير من المتابعين مع هذا التفاعل، وجاءت تعليقاتهم ما بين " انا بقيت مش بطلع من صفحتك بفضل اتفرج ع ردودك الجميلة ومش زهقان.. بجد شخصية مرحة وعسل وحبيت تفاعلك مع متابعينك ربنا يبارك فيك.. باشا مصر الحقيقي.. لسه بتكون نفسك؟".

ويذكر أن أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، قرر العودة إلى العمل، منذ يوم الأحد الماضى .





وغرد نجيب ساويرس من خلال حسابه على تويتر": "أنا قررت أرجع المكتب يوم الحد، واللى عايز ييجى ييجى واللى خايف يقعد فى البيت، كل واحد حر بس انا خلاص، مش جبت أخرى، لا عديت أخرى، وهراعى الاشتراطات كلها 3 متر وكمامات وتعقيم إلخ إلخ، بس خلاص، يا كده يا مستشفى نفسانى".