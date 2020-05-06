نجيب ساويرس: لماذا نظل محبوسين في المنازل؟ ولا يوجد علاج لـ كورونا

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنه سيشترى شركة طيران ليعارض بذلك الملياردير الأمريكي وارين بافيت، الذي أعلن أن بيركشاير هاثاواي باعت كل حصصها في شركة الطيران في الاجتماع السنوى للشركة يوم السبت الماضي.





وفي تصريحات لشبكة CNBC الأمريكية، قال ساويرس، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لأوراسكوم القابضة للاستثمار، إنه يرى فرصة ليس فقط في شركات الطيران، ولكن أيضًا في الفنادق السياحية وقطاع الإنترنت.





وأشار ساويرس إلى أنه مع كل أزمة يكون هناك فرصة، مضيفا: “يمكنك الذهاب وشراء خطوط جوية اليوم مقابل دولار إذا كنت تتحمل الجزء الأكبر من الديون”.





وفي المقابلة، قال ساويرس إنه يتفق مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن توجه إدارته المثير للجدل لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذه واحدة من المرات القليلة التى يكون فيها ترامب على حق، وأوضح قائلا: "ربما لن يجدوا العلاج، وربما لا يجدوا اللقاح، إذن فإلى متى سنظل محبوسين في منازلنا؟”.





من ناحية أخرى، وصف ساويرس ما يسمى بحرب أسعار النفط بأنه محاولة محسوبة لقتل صناعة الصخر الزيتى فى الولايات المتحدة، مضيفا أن السعوديين فهموا الأمر فيما يتعلق بالنفط على المدى الطويل.





وردا على سؤال حول ما إذا كان النفط سينخفض إلى المستويات التى وصل إليه لو تم التوصل إلى اتفاق أوبك فى مارس، قال ساويرس إن الأسعار كانت ستتراجع على أية حال بسبب انخفاض الاستهلاك، لكنها لم تكن لتهوى إلى هذا المستوى. وأعرب عن اعتقاده بان النفط سيصل إلى 100 دولار للبرميل بعد نحو 18 شهرا من الآن.



