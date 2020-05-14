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تعليم

معلومات مسلية في رمضان| من هو أشهر خريجي جامعة حلوان؟

الخميس 14/مايو/2020 - 03:25 م
جامعة حلوان - صورة
جامعة حلوان - صورة أرشيفية
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كريم ناصر
تعد جامعة حلوان من أكبر وأبرز الجامعات المصرية فى عصرنا الحالى حيث تضم  ٢٣ كلية و معهد تابعين لوزارة التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الأعلى للجامعات ، ولكنها لم تكتف بهذا فقط أو تاريخ نشٱتها الذى يعود الى سنة ١٩٧٥ .  

بل هى أيضا منبر العلم والتكنولوجيا و الفنون حيث بنيت في بادئ الأمر على كليات الفنون، وأخرجت الكثير من الفنانين والعظماء وحازت كليتي الفنون التطبيقية والفنون الجميلة على الرصيد الأكبر لتعليم هؤلاء المشاهير . 

وقد ضمت جامعة حلوان أساتذة و طلاب  من عظماء  عالم السينما والكوميديا ، من ابرزهم الفنان القدير " عبد المنعم مدبولي "  . 

حيث  درس  عبد المنعم مدبولى بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بقسم النحت ولم يكتف بهذا فقط بل عمل ايضا بالكلية مدرسا للطلبة بمادة النحت حتى منتصف السبعينيات، واكتشف الكثير من الممثلين منهم الفنان الراحل نبيل الهجرسي . 

وقد  تميز عبد المنعم مدبولى بكاريزما خاصة اكسبته حب الملايين في مصر والعالم العربي وشكل مع الراحل فؤاد المهندس ثنائي تمثيلى عجز عن تكراره الممثلون الحاليون . 

وترجع  جذور نشٱن  كلية الفنون التطبيقية إلى مدرسة الفنون والصنايع السلطانية التي أنشأها "محمد علي باشا" عام 1839، ببولاق تحت اسم العمليات .
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