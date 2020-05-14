أخبار التعليم: التزم المعلمون بارتداء الكمامات أثناء تسليم الأبحاث.. وجامعة القاهرة توفر ألعابًا ترفيهية لأطفال العائدين من الخارج.. و5 منصات تعليمية إلكترونية خطة الوزارة للتعايش مع كورونا

نشر "صدى البلد" اليوم، الخميس، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.وفيما يلي ينشر "صدى البلد" موجزًا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:خصم 10 أيام من راتب مدير مدرسة إسماعيل المبروك الرسمية بدمنهور لمخالفته قرارات تسليم الأبحاثبعد قرار عدم عودة المدارس للعمل في ظل وجود كورونا.. التعليم: لدينا 5 منصات تعليمية إلكترونية تضمن عدم تضرر طلابناأول تعليق من جامعة القاهرة على قرار عدم عودة الجامعات للعمل في خطة التعايش مع كوروناجامعة القاهرة: استمرار استقبال المدينة الطلابية للعائدين من الخارج حتي يونيو المقبلبالصور .. معلمو مدارس الجيزة يلتزمون بارتداء الكمامات أثناء تسليم الأبحاثمع تزايد أعداد العائدين من الخارج.. تكليف شركات إضافية بتنظيف مدينة طلاب جامعة القاهرةحكايات التعليم زمان | تعرف على قصة إنشاء المدرسة الظاهرية الموجودة في مصر من أيام بيبرسلفتة إنسانية.. جامعة القاهرة توفر ألعابا ترفيهية لأطفال العائدين من الخارججامعة القاهرة: التسجيل بدورة التربية العسكرية لطلاب السنوات النهائيةرئيس جامعة القاهرة يكشف موعد عودة الطلاب للمدينة الجامعيةنائب رئيس جامعة أسيوط من داخل مستشفى العزل: حب الناس هو العلاج الحقيقي