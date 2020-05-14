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تعليم

أخبار التعليم: التزم المعلمون بارتداء الكمامات أثناء تسليم الأبحاث.. وجامعة القاهرة توفر ألعابًا ترفيهية لأطفال العائدين من الخارج.. و5 منصات تعليمية إلكترونية خطة الوزارة للتعايش مع كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 04:00 م
جانب من استلام الأبحاث
جانب من استلام الأبحاث
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قسم التعليم
نشر "صدى البلد" اليوم، الخميس، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر "صدى البلد" موجزًا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:












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