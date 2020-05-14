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رياضة

استئناف التدريبات.. تفاصيل اجتماع مهم بين الخطيب وسيد عبدالحفيظ ورينيه فايلر

الخميس 14/مايو/2020 - 03:55 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مطولا مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفني، لمناقشة العديد من الملفات. 


جاء في مقدمتها المرحلة النهائية من البرامج التدريبية التي يؤديها اللاعبون بمنازلهم في إطار رؤية المدير الفني، وذلك تحضيرًا للمرحلة المقبلة.


وقدم عبد الحفيظ  وفايلر رؤيتهما الفنية والإدارية وكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحفاظ على سلامة كل العناصر، حال استئناف التدريبات إذا رأت الجهات المعنية في الدولة ذلك.



كما ناقش رئيس النادي مع المدير الفني رؤيته لمجموعة اللاعبين الشباب، الذين يمكن الاستعانة بهم في الفريق الأول، وأكد فايلر متابعتهم طوال الفترة الماضية، خصوصا أن معظمهم انضم إلى تدريبات الفريق الأول على فترات، وأبدى فايلر تفاؤله بمستواهم الفني، وقال إن هناك العديد منهم سيكون له دور في الفترة المقبلة.


وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة كل التجهيزات الطبية للفريق وتأمين كل عناصر المنظومة بالتنسيق بين الجانب الإداري والفني والطبي، في ضوء إجراءات السلامة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.
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