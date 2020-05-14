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بين الناس

اختفاء الباعة الجائلين.. الهدوء يسود المترو في نهار رمضان ..فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 04:40 م
صدى البلد
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منار نور- عمر خالد
شهدت محطات مترو الانفاق حالة من الهدوء بين المواطنين والباعه الجائلين طوال نهار رمضان خاصة مع ارتفاع درجات الحراره

ورصدت عدسة موقع صدى البلد حركة المواطنين بمترو الانفاق في ظل الاوضاع التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا .


كانت الحكومة ناشدت المواطنين بعدم الخروج من المنزل، طبقا لقرارات وزارة الصحة للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميا من 9 مساء حتى 6 صباحا.

حددت وزارة الصحة، في خطتها للتعايش مع فيروس كورونا، 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا، نظرا لوجود خطر كبير من انتشار العدوى بسببها، وهي الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والقهاوي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية، والمطاعم على أن يتم استمرار العمل بتوصيل الطلبات المتبع حاليا كذلك الجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات، وصالات التمارين واللياقة البدنية والنوادي الرياضية والاستراحات المغلقة بالأندية، وعدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات".
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