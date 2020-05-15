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اقتصاد

قطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة لمدة 12 ساعة اليوم.. اعرف الأماكن

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:06 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري عن انقطاع المياه 14 منطقة بالعاصمة لمدة 12 ساعة اليوم الجمعة، بدءا من الرابعة فجرا حتى الرابعة عصرا.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن المناطق التى سيتم قطع الخدمة عنها هى : " دار السعادة - شارع السباق ومتفرعاته - شارع اسماعيل رمزي ومتفرعاته - منطقة خلف نادي النصر - منطقة السبع عمارات - شارع النزهة - ميدان صلاح الدين _ مستشفى جوهر _ شارع اسوان _ شارع هارون _ شارع جلال الدين الدسوقى).

وقالت الشركة إن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرا لقيامها بأعمال تحويل مسار خط مياه قطر ١٠٠٠ مم المتعارض مع أعمال كبري بن الحكم بمنطقة حلمية الزيتون.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

هذا وقد قامت الشركة بتوفير سيارات مياه فى المناطق المتأثرة بالانقطاع، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.
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