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محافظات

برلماني يحصل على موافقة بإدراج 50 قرية لتوصيل الصرف الصحي بسمالوط

الخميس 14/مايو/2020 - 05:25 م
صدى البلد
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ايمن رياض
اجتمع النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط شمال المنيا ، برؤساء وممثلي الوحدات المحلية ونواب مجلس المدينة ، وذلك لسرعة انهاء الاجراءات اللازمة لتوصيل الصرف الصحي لعدد 50 قرية في مركز سمالوط.


وقال انه حصل علي موافقات سابقة لتوصيل الصرف الصحي لعدد 50 قرية في تواريخ سابقة من مجلس النواب وتم ارسال هذه الموافقات الي الجهات المعنية لتكملة الاجراءات اللازمة لذلك.


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وأضاف انه تمت مقابلة رئيس الشركة القومية للصرف الصحي والذي اكد علي سرعة تكملة الاجراءات لهذه القري حتي يتم ادراجها بالصرف الصحي ، علي ان يتم توفير محطات رفع الصرف الصحي داخل الحيز العمراني لكل قرية ويتم ارسالها الي الهيئة حتي يتسنى مراجعة المكان فنيا وإدراج هذه القري بعد ذلك في الصرف الصحي.


وأكد " ابو طالب " في الاجتماع على سرعة توفير محطات الصرف الصحي ووضعها علي الخريطة حتي يتسنى ادراج هذه القري في الصرف الصحي. 


وأوضح البرلماني ، ان نسبة الصرف الصحي في مركز سمالوط ومحافظة المنيا لا تتعدي 8% في حين ان بعض المحافظات الأخرى تزيد علي 50 في المائة.
 

يذكر  انه جار عمل برتوكول لإدراج 3 قري وهي منقطين والسرارية وبني خالد  في الصرف الصحي ، كما جار انهاء الصرف في 8 قري اخري وفي المدينة .
برلماني يحصل على موافقة بإدراج 50 قرية لتوصيل الصرف الصحي بسمالوط
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