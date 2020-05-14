معتز الدمرداش: اخترت الانضمام للأهلي رغم تعصب والدي للزمالك





وقال الدمرداش في تصريحات اذاعية مع احمد شوبير عبر إذاعة اون سبورت اف ام : والدي كان في المدرجات يحضر المباراة و كانت صعبة للغاية ولكني قدمت اداء عالي للغاية وانتصرت في النهاية .





وأضاف: النادي الاهلي في ذلك الوقت كان يمتلك قطاع ناشئين قوي للغاية ومتمرس في اللعبة وكان المنافس لنا سبورتنج والاوليمبي وغيرهم من الاندية بالاسكندرية وكانو النسبة الاكبر في منتخب مصر .





وأوضح : والدي كان زمالكاوي متعصب للغاية وكان يرفض ان العب للنادي الاهلي ولكني وضعته امام امر واقعـ الا انه بعد المباراة والتتويج اصبح سعيدا للغاية .





وكان معتز الدمرداش أن ميول فنيه بجانب لعبه تنس الطاولة وعمله الرئيسي كإعلامي وظهر في العديد من الادوار بالسينما المصرية مثل فيلم الارهابي والكباب ولاتراجع ولا استسلام (القبض الدامية)، سيما علي بابا وسري للغاية.

روى الاعلامي والمذيع معتز الدمرداش ذكريات مبارياته حينما كان لاعبا في النادي الاهلي ضمن صفوف فريق تنس الطاولة وبالتحديد في المباراة النهائية ببطولة الجمهورية امام رامي ذكريا بطل الجمهورية في ذلك الوقت.