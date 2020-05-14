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محافظات

ضبط طن لحوم وتكثيف التفتيش على محلات ومنافذ البيع في الدقهلية

الخميس 14/مايو/2020 - 06:51 م
اللحوم الفاسده
اللحوم الفاسده
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن ضبط طن و37 كيلو لحوم في حملة للطب البيطري في إطار الحملات الرقابية للتفتيش على مختلف أماكن تداول وبيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية. 

جاء ذلك في إطار توجيهات محافظ الدقهلية للدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري بتشكيل حملة للتفتيش على محلات بيع وتداول اللحوم .
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فيما جاءت الحملات بمراكز شربين وميت غمر والسنبلاوين بالتنسيق مع مباحث ومديرية التموين والتى أسفرت عن ضبط الكميات المذكورة من لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 20 محضر وذلك خلال الأسبوع الجاري.

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وأكد محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها يهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين. 


ضبط طن لحوم وتكثيف التفتيش على محلات ومنافذ البيع في الدقهلية
ضبط طن لحوم وتكثيف التفتيش على محلات ومنافذ البيع في الدقهلية
ضبط طن لحوم وتكثيف التفتيش على محلات ومنافذ البيع في الدقهلية
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