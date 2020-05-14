محمد صلاح: شيكابالا أطيب وأفضل كابتن لـ نادي الزمالك.. فيديو

كشف محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، عن رأيه في محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق.
وقال محمد صلاح ، عبر اون تايم، ان شيكابالا من أفضل الكباتن فى نادي الزمالك فى السنوات الماضية.
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وشدد محمد صلاح ، علي ان شيكابالا شخص طيب للغاية ويحمس زملاءه دائما علي المران بشكل قوي، وعلي الرغم من ذلك يأتي قبل التدريب بساعتين ليكون قدوة لجميع اللاعبين.
وأشار الي ان خلافات اللاعبين على مر العصور ضيعت على نادى الزمالك العديد من البطولات.
واختتم محمد صلاح ، تصريحاته بأن المدرب الاجنبي الأصلح لقيادة الفريق، أما المدرب المصري يتعامل بعاطفة وحب وكره.