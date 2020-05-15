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أخبار البلد

هل يسترد النزلاء أموالهم من الفنادق حال عدم تشغيلها؟.. الغرفة تجيب

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:00 ص
فنادق مصر - ارشيفية
فنادق مصر - ارشيفية
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محمد الاسكندرانى
خاطبت غرفة المنشات الفندقية، أعضاءها برد كافة المبالغ المالية المحصلة من النزلاء وإعادتها مرة أخرى وذلك حالة عدم موافقة وزارة السياحة على منحكم إذن بإعادة التشغيل وفقا للاشتراطات الجديدة.

جاء ذلك في إطار حرص غرفة المنشآت الفندقية ، على مراعاة مصالح أعضائها، والوقوف معهم فى ظل الظروف الراهنة، وعلى ضوء التعاون والتنسيق المستمر بين الغرفة ووزارة السياحة وبين الفنادق.

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يذكر أن بدأت عدد من لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات السياحية المعنية، بأعمال التفتيش على الفنادق الموجودة بالمدن السياحية "البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان"، وذلك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين المصريين.

وأكد عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية الفندقية أن هذه اللجان سوف تقوم بالتأكد من مدى التزام الفنادق بتطبيق ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مما يمكن حصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لاستقبال النزلاء المصريين بنسبة إشغال ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية لها.

وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية أنه حتى الآن تقدم إلى الغرفة طلبات فحص من ١٧٢ فندقا تمهيدا لإعادة التشغيل بعد حصولهم على الشهادة الصحية المعتمدة من قبل من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية. 
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