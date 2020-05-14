خطة التعايش مع كورونا.. أستاذ جامعي: نتائج التعلم عن بعد مشجعة.. وطلاب تربية موسيقية عين شمس يبدعون بأغنية هنعدي بيها على خير

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قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس، إن التعلم عن بعد وصل الي نتائج مشجعة للغاية، حيث أن فكرة تحول التعليم التقليدي إلى التحول الرقمي؛ تمثل بداية لتحويل التعليم في مصر إلى التعليم الإلكتروني.









وأشاد بـ"التعليم عن بعد" في جامعة عين شمس، حيث قامت بإجراءات استباقية تشمل خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم بعضا إضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية وهذا أثبت نجاحا كبيرا في منظومة التعلم عن بعد.









وأضاف أبو العينين خلال تصريحاته لصدي البلد ان فكرة المعهد الدولي للتعلم عن بعد في جامعة عين شمس جاءت من خلال مواكبة أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال، والتي تتماشى مع مستجدات الوضع العالمي الحالي، وبدأ بدورات تدريبة لأعضاء هئية التدريس، لافتا الى ان التعليم عن بعد له عدة مميزات، منها استخدام التكنولوجيا والاتصالات، وهي لغة العصر .









وأشار عميد كلية التربية إلى أنه إذا تم ذلك في العام المقبل، من حيث تأجيل الدراسة؛ سيتم معالجة جميع المشاكل التي واجهتنا هذا العام، وسيكون الطالب على علم بما يحدث من خطوات لكي يتلقى محاضراته.