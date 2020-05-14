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خطة التعايش مع كورونا.. أستاذ جامعي: نتائج التعلم عن بعد مشجعة.. وطلاب تربية موسيقية عين شمس يبدعون بأغنية هنعدي بيها على خير

الخميس 14/مايو/2020 - 10:05 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
  • خطة التعايش مع كورونا.. أستاذ جامعي: نتائج التعلم عن بُعد مشجعة
  • أستاذ قانون يوجه رسالة لمخالفي حظر التجوال
  • طلاب تربية موسيقية عين شمس يبدعون بأغنية هعندي بيها علي خير


حددت وزارة الصحة، في خطتها للتعايش مع فيروس كورونا، 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا، نظرا لوجود خطر كبير من انتشار العدوى بها، من أهمها المدارس والجامعات.

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قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس، إن التعلم عن بعد وصل الي نتائج مشجعة للغاية، حيث أن فكرة تحول التعليم التقليدي إلى التحول الرقمي؛ تمثل بداية لتحويل التعليم في مصر إلى التعليم الإلكتروني.


وأشاد بـ"التعليم عن بعد" في جامعة عين شمس، حيث قامت بإجراءات استباقية  تشمل خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم بعضا إضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية وهذا أثبت نجاحا كبيرا في منظومة التعلم عن بعد.


وأضاف أبو العينين خلال تصريحاته لصدي البلد  ان فكرة المعهد الدولي للتعلم عن بعد في جامعة عين شمس جاءت من خلال مواكبة أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال، والتي تتماشى مع مستجدات الوضع العالمي الحالي، وبدأ بدورات تدريبة لأعضاء هئية التدريس، لافتا الى ان التعليم عن بعد له عدة مميزات، منها استخدام التكنولوجيا والاتصالات، وهي لغة العصر .


وأشار عميد كلية التربية إلى أنه إذا تم ذلك في العام المقبل، من حيث تأجيل الدراسة؛ سيتم معالجة جميع المشاكل التي واجهتنا هذا العام، وسيكون الطالب على علم بما يحدث من خطوات لكي يتلقى محاضراته.


قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق إن الحكومة لم ترغب في فرض حظر ولكن حفاظا علي سلامة المواطنين شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق القانون في هذا الشأن، ناصحا المواطنين بعدم خرق أوقات الحظر ومتابعة الأبناء  ومنعهم من النزول. 

وأضاف عميد كلية حقوق لـ صدي البلد أن هناك فئة مستثناة من قرار حظر التجوال ويحق لهم وفقا للقانون خرق حظر التجوال وهم الإعلاميين والصحفيين والأطباء وغيرهم مما نص عليه القرار ويتم التعامل معهم من خلال إيقافهم وإظهار ما يثبت عملهم ويتم السماح لهم بالعبور من الأكمنة الأمنية دون أي عوائق.

وتابع عبد المؤمن أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع خارقي الحظر وتنتظرهم عقوبات مغلظة قد تؤدي إلى الحبس والغرامة لذلك يجب علي الجميع الالتزام بالمنازل أوقات الحظر لتخطي هذه المرحلة وأتباع جميع تعليمات أجهزة الدولة.

وأكد عبد المؤمن أنه لولا وجود قوانين ومبادئ لم نستطع النهوض بالدولة، قائلا: "أثق في قيادات الدولة المصرية للعبور بهذه المرحلة بسلام".

ومنذ إعلان فرض حظر التجوال تواصل وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تطبيق قرار الحظر لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ علي سلامة المواطنين وتطبيق صحيح القانون.

قام قسم تربية موسيقية كلية تربية نوعية جامعة عين شمس بعمل أغنية تحث علي التفاؤل وتخطي هذه المرحلة التي تمر بها البلاد تحت عنوان "هنعدي" تحت اشراف ورعاية الدكتور اسامة السيد مصطفى عميد الكلية.

وقدم رئيس قسم تربية موسيقية و3 من طلاب الكلية عملا فنيا ابدعوا في تقديمه اون لاين بعد منع التجمعات حفاظا على سلامة الطلاب . 

قالت الدكتورة داليا حسين رئيس قسم التربية الموسيقية جاءت الفكرة الخروج من الافكار الشائعة والمتداولة والاغنية تحث علي  دعوة الي التفاؤل وتحول المحنة الي منحة بالمشاركة مع عدد من الطلاب واساتذة الكلية.

وأضافت لـ صدي البلد ان الاغنية تمت بالكامل بمشاركة الطلاب اونلاين بسبب منع التجمعات وعلي الحفاظ علي سلامة الطلاب وترجمة الي لغة الإشارة لأبنائنا من ذوى الهمم ( الصم ) ليستمتع بها الطلاب من ذوى الهمم .

وأطلقت وحدة IT بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس برئاسة الدكتور هاني شاكر وفريق العمل الخاص بالوحدة منصة استقبال ابحاث الطلاب في المقررات المختلفة.
عبر رابط المنصة :
https://seduasuedu.sharepoint.com/sites/r
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