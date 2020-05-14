من الألف للياء.. جلسة عناية بالأقدام في منزلك قبل العيد.. فيديو

بعد اغلاق الصالونات لا يعني ذلك أنه لا يمكنك الاعتناء بنفسك في المنزل قبل العيد هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها من المنزل ومن ضمنها جلسة باديكير سريعة وسهلة.









* انقع قدميك في حوض ماء فاتر وبعض أملاح الاستحمام. خلاف ذلك ، يمكنك إضافة بعض صابون الجسم وجعل حمام لطيف ورائحة للقدمين. ابق هكذا لمدة دقيقة أو دقيقتين. عندما يلين الجلد الميت ، يمكنك استخدام حجر الخفاف لكشطه برفق. اشطف قدميك عند الانتهاء.









* بينما لا تزال القدمين ناعمة ، ابدأ في تشكيل أظافرك. يمكنك استخدام مقص أظافرك القياسي لقص الظفر إلى الطول المطلوب ، وملف منتظم لتشكيلها حسب رغبتك. كن حذرا قليلا حتى لا تضار.



