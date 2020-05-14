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مرأة

من الألف للياء.. جلسة عناية بالأقدام في منزلك قبل العيد.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 10:06 م
صدى البلد
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ريهام قدري
بعد اغلاق الصالونات لا يعني ذلك أنه لا يمكنك الاعتناء بنفسك في المنزل قبل العيد  هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها من المنزل ومن ضمنها جلسة باديكير سريعة وسهلة. 


* انقع قدميك في حوض ماء فاتر وبعض أملاح الاستحمام. خلاف ذلك ، يمكنك إضافة بعض صابون الجسم وجعل حمام لطيف ورائحة للقدمين. ابق هكذا لمدة دقيقة أو دقيقتين. عندما يلين الجلد الميت ، يمكنك استخدام حجر الخفاف لكشطه برفق. اشطف قدميك عند الانتهاء.


* بينما لا تزال القدمين ناعمة ، ابدأ في تشكيل أظافرك. يمكنك استخدام مقص أظافرك القياسي لقص الظفر إلى الطول المطلوب ، وملف منتظم لتشكيلها حسب رغبتك. كن حذرا قليلا حتى لا تضار.

* بمجرد الانتهاء ، دلكي قدميك قليلًا لأنك تستحقين ذلك. يمكن أن يساعد التدليك الجيد على تدفق الدم. استخدمي مرطب الجسم وابدئي من عضلات الربلة ، وصولًا إلى الساق والأصابع. انتبه بشكل خاص للكعب وباطن القدمين.

* بعد ذلك ، اختاري طلاء أظافر من اختيارك وغطي أظافرك بلطف وسخاء. من المستحسن أن تقوم بطلاء الطلاء على الأقل قبل تركها تجف. لا تتعجل في هذه العملية لأنها قد تتسبب في تلطيخ الطلاء. اجلسي بإحكام ، وتجنبي ارتداء الجوارب ، أو أي حذاء آخر يغطي أصابع القدم.
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