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محافظات

إزالة 5 حالات تعدِ على بحيرة المنزلة و3 منشآت ذات خطورة داهمة بـ دمياط

الخميس 14/مايو/2020 - 10:46 م
إزالة التعديات
إزالة التعديات
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زينب الزغبي
أكدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار الجهود لإزالة التعديات على أملاك الدولة و الأراضى الزراعية و التعامل بحسم مع المخالفات والبناء العشوائى  خلال تلك الفترة، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لافتة إلى تحويل جميع المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقًا لما أقره رئيس مجلس الوزراء..

وذكرت المحافظ أنه خلال الحملات التى نُفذت اليوم تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و تنفيذ  حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و اللواء هشام رفعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور و  مجدى خاطر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بالتعاون مع الجهات الأمنية تم إزالة حالة تعدِ على بحيرة المنزلة بمنطقة الشيخ ضرغام تابعة لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على مساحة ١٨ فدان.
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وأشارت الى انه بالنسبة لمركز ومدينة فارسكور تم إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية على  مساحة ١٧٥ م٢ و كذلك ٣ منشآت ذات خطورة داهمة على مساحة ٢٥٠ م٢، بالإضافة إلى إزالة ٣ حالات تعدِ على أراضى زراعية عبارة عن مكامير فحم على مساحة ٤٥٠ متر مربع بكفر البطيخ، ليصل عدد الحالات التى تم إزالتها خلال الفترة الماضية ٢٣٦ حالة بنسبة تنفيذ بلغت ١٥٠٪ وذلك لما حققته محافظة دمياط من جهود فوق المستهدف.

وأوضحت ان جميع الحملات مستمرة لحين ازالة التعديات على البحيرة واملاك الدولة والاراضي الزراعية واسترداد حق الشعب.
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