أهم الأخبار: إعلان لقاح كورونا نهاية 2020.. مصير الثانوية العامة.. مودة الأدهم فى قبضة الأمن





نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:









أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة حتى اليوم " اقرأ المزيد " .













مصير امتحانات الثانوية العامة 2020 في ظل تشديد وزارة الصحة على عدم امكانية عودة العمل في المدارس في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر ، أمر يشغل الان جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم " اقرأ المزيد " .













تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اليوتيوبر مودة الأدهم (فتاة التيك توك) أثناء اختبائها فى كمباوند مدينة 6 أكتوبر لقيامها بنشر مواد تحرض على الفسق والفجور" اقرأ المزيد " .













يعتبر قانون الوقاية من الأمراض المعدية من أهم القوانين التى من المنتظر أن ترى النور قريبا، خاصة بعد إدخال تعديلات جديدة على القانون نظرا لظهور فيروس كورونا المستجد، الذى كان له تداعيات كثيرة صحيا واقتصاديا على مصر " اقرأ المزيد " .













كشف مصدر كويتى، أن قطر تعتزم الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي وسط توترات تعيشها داخليا تنذر بانهيارها " اقرأ المزيد ".













كشف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور حقيقة الأخبار المتداولة بخصوص وفاة إحدى العاملات بالنادي بسبب عدم حصولها على مستحقاتها عن الشهور الأخيرة " اقرأ المزيد ".













أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن بلاده ستتمكن من تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد، بنهاية العام الجاري " اقرأ المزيد " .







