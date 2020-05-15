فرصة تانية الحلقة 21.. براءة أحمد مجدي من تهمة طعن أيتن عامر

احتوت الحلقة 21 من مسلسل فرصة تانية على عدة تطورات أهمها ظهور شاهد حادث مقتل ريهام "أيتن عامر" فى منزل زياد "أحمد مجدى" للشهادة بما رآه، وعندما تسأله النيابة عن تأخره فى الشهادة يُظهر لهم تقريرا طبيا من المستشفى والذى يؤكد أنه كان فى غيبوبة، حيث أنه بمجرد مشاهدة ما حدث من بلكونة منزله الخاص سقط على الأرض ودخل المستشفى.





وطالبت النيابة تقرير الطبيب الشرعى الذى كشف عن أن ريهام هى التى طعنت نفسها، فيحصل زياد على البراءة وإخلاء سبيل.



