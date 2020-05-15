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فن

فرصة تانية الحلقة 21.. براءة أحمد مجدي من تهمة طعن أيتن عامر

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:11 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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نبيل العدوى

احتوت الحلقة 21 من مسلسل فرصة تانية على عدة تطورات أهمها ظهور شاهد حادث مقتل ريهام "أيتن عامر" فى منزل زياد "أحمد مجدى" للشهادة بما رآه، وعندما تسأله النيابة عن تأخره فى الشهادة يُظهر لهم تقريرا طبيا من المستشفى والذى يؤكد أنه كان فى غيبوبة، حيث أنه بمجرد مشاهدة ما حدث من بلكونة منزله الخاص سقط على الأرض ودخل المستشفى.


وطالبت النيابة تقرير الطبيب الشرعى الذى كشف عن أن ريهام هى التى طعنت نفسها، فيحصل زياد على البراءة وإخلاء سبيل.


وشهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل فرصة تانية عددا من التطورات، حيث تزور ملك "ياسمين صبري" زياد فى السجن بصحبة كمال لإخباره بأنهم علموا بقصة علاج ريهام مع طبيب نفسى.

ورغم ذلك يظهر أحمد مجدي يائسا، ويطلب من ملك عدم زيارته مرة أخرى وعدم خسارة أهلها بسبب أى شخص وخاصة اذا كان محكوم عليه بالإعدام، لتذهب ملك بعدها إلى الطبيب النفسى الذى كان يعالج ريهام ويوافق على الشهادة لإنقاذ متهم بريء من حبل المشنقة.



يذكر أن ياسمين صبري، خاضت رمضان الماضي أول بطولة مطلقة لها  بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع الفنان أحمد السقا.

قصة مسلسل فرصة ثانية 
ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 

فريق عمل مسلسل فرصة ثانية 
مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

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