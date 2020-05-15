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أخبار العالم

استقالة رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:26 ص
ريتشارد بور
ريتشارد بور
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قسم الخارجي
استقال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، ريتشارد بور، من منصبه على خلفية تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي  يتعلق بمبيعات أسهم له في الأسابيع الأولى لتفشي فيروس كورونا.

وأِشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن اللجنة التي يترأسها بور كانت تتلقى إحاطات يومية تتضمن المخاطر الكامنة في جائحة كورونا قبل أن يقوم ببيع أسهمه.

ولفتت الوكالة إلى أن بور ما يقدر 1.7 مليون دولار من الأسهم بعد أيام قليلة من إلقائه تصريحات مطمئنة بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة للتعامل مع الفيروس المتفشي.

في السياق ذاته، قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إن مكتب التحقيقات الفدرالي قام بمصادرة الهاتف الشخصي الخاص ببور بالتزامن مع التحقيقات في القضية.
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