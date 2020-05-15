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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:19 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إن إجمالي الإصابات الناجمة عن الفيروس ارتفع حتى الآن إلى 11018.

يأتي ذلك تزامنًا مع تحذيرات باقتراب موجة جديدة من الإصابات بالفيروس داخل البلاد، بعد  إعادة فتح الفنادق والمناطق الترفيهية في حي إيتايون في العاصمة سيئول.

ويوم السبت الماضي، أغلقت سلطات سيئول الفنادق والمناطق الترفيهية في المدينة، بسبب الارتفاع الجديد، فيما قال نائب وزير الصحة كيم جانج- ليب إنه من غير المرجح أن تعمل السلطات على فرض قواعد التباعد الاجتماعي ما دام العدد اليومي للحالات الجديدة يقل عن 50 حالة، مضيفا أن المسئولين تمكنوا من اقتفاء أثر 95 % من جميع حالات العدوى.

وأضاف "في الوقت الحالي سنواصل تتبع حالات انتقال العدوى ونبحث ما إذا كان ينبغي علينا إعادة النظر في سياسة التباعد الاجتماعي".

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