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فن

العالم سيصبح أفضل.. هنا الزاهد توجه رسالة لـ متابعيها عبر تويتر

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:50 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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مصطفى كرم
وجهت الفنانة هنا الزاهد رسالة لمتابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. 

وغردت هنا الزاهد عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: ‏"العالم سيصبح أفضل لو توقّفنا عن وضع مقاييس للجمال والمثالية، وتقبّلنا فكرة أننا جميعًا مختلفين عن بعض سواء في الشكل أو الأسلوب أو طريقة التفكير". 

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يذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت مؤخرا في بطولة فيلم قصة حب مع عدد من نجون الفن ومن بينهم أحمد حاتم وحنان سليمان وعلا رشدي وياسر الطوخي قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.

وكان آخر أعمال هنا الزاهد الدرامية الاشتراك مع أحمد فهمي مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا".

مسلسل "الواد سيد الشحات" تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه.

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