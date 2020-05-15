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رياضة

الزمالك يفتح خط المفاوضات لضم أحمد توفيق

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:31 ص
أحمد توفيق
أحمد توفيق
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن فتح مسؤولي النادي خط مفاوضات مع أحمد توفيق لاعب الفريق الأبيض السابق وبيراميدز الحالي لاستعادة خدماته بداية من الموسم الجديد.

وأضاف المصدر أن الزمالك يستطلع رأي اللاعب بخصوص إمكانية عودته للانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل، في ظل اقتراب انتهاء تعاقده مع بيراميدز بنهاية الموسم الجديد.


يأتي اهتمام مسئولي نادي الزمالك بالتعاقد مع توفيق في ظل إجادته اللعب في أكثر من مركز، وهو ما طلبه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض في وقت سابق. 

وتمثل طلبه في إجادة صفقات الزمالك الجديدة اللعب في مراكز مختلفة داخل المستطيل الأخضر ليتمكن من استغلالهم في الملعب بأكثر من طريقة.


ويجيد أحمد توفيق في مركز خط الوسط المدافع وكذلك الظهير الأيمن.
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