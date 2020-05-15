إيناسيو يتحدث عن فترة قيادته للزمالك ويكشف عن أفضل اللاعبين.. فيديو

أكد إيناسيو المدير الفني الأسبق لـ الزمالك أن الدوري البرتغالي متوقف منذ فترة طويلة ولكنه سيعود بشروط طبية خلال الفترة المقبلة مشددا أنه سيستكمل على 7 ملاعب فقط.





وأضاف إيناسيو في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1" أن بطل الدوري البرتغالي لم يتحدد حتى الآن لذلك من الصعب إلغاء البطولة





وقال إنه يمتلك ذكريات رائعة في مصر خلال فترة قيادته للزمالك مشددا أن لاعبي الدوري المصري لديهم مواهب وإمكانية رائعة ولكن بحاجة لـ التعامل بـ طريقه تفكير لاعبي أوروبا حتى يكون لهم مركز رائع في البطولات العالمية .









وتابع أن محمد صلاح نجم ليفروبول والمنتخب الأول للاعب مميز للغاية متمنيا له التوفيق مشدد أنه يمتلك عقلية احترافية رائعة ولا يختلف كثيرا عن رونالدو نجم يوفينتوس.





وعن أفضل اللاعبين في الدوري المصري أكد أن محمود كهربا نجم الأهلي لاعب مميز ويمتلك مهارات رائعة مشددا أنه احترف في الدوري البرتغالي ولكنه كان يحتاج لفترة طويلة حتي يتمكن من التأقلم على الأجواء هناك.





واختتم مؤكدا أن الأمر ستختلف كثيرا فور عودة الدوريات ولن تصبح أرقام شراء اللاعبين مثل ما كانت عليه سابقا وسيحتاج الأمر لـ 3 سنوات للعودة على ما كانت عليه .



