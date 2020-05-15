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رياضة

جمع الأموال.. قائد واتفورد يهاجم الحكومة البريطانية بسبب استئناف البريميرليج

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:08 ص
تروي دييني
تروي دييني
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محمد السعيد
هاجم تروي دييني قائد فريق واتفورد، الحكومة البريطانية، بسبب موافقتها على استئناف مسابقة الدوري الإنجليزين رغم تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكانت الحكومة البريطانية، أعلنت أمس، الخميس، موافقتها رسميا، على عودة مسابقة الدروي الإنجليزي، بداية من يونيو المقبل، خلف الأبواب المغلقة.

وقال دييني في تصريحات أبرزتها صحيفة " ذا صن" البريطانية:" لن ألعب كرة القدم، إذا شعرت أن هذا سيعرض عائلتي للخطر، ما سيفعلون؟ هل سياخدون مني المال؟ الأمر ليس جديدا هلي لقد أفلست من قبل.

وأضاف:" قيل أن الجماهير لن تعود قبل بداية 2021، حتى لا تتعرض حياتهم للخطر، لكن ماذا عن اللاعبين!".

وتابع:" أشعر أن موافقة الحكومة البريطانية على استئناف مسابقة الدوري الإنجليزي، جاءت بسبب رغبتها في جمع أموال الضرائب، لاعبو البريميرليج يدفعون ما يقرب من 4 مليار جني إسترليني خلال الموسم الواحد.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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