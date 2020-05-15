زراعة 8429 فدان قطن بـ البحيرة

أعلن المهندس محمد إسماعيل الزواوى، وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، عن زراعة 8429 فدان قطن حتى اليوم بينهم 3809 تابعة للائتمان، و2230 للإصلاح الزراعى، و2390 فدان للاستصلاح، من الاجمالى المتوقع 18973 فدان، مشيرًا الى ازالة 13653 فدان وحرث 12257 وتخطيط 11289 ودمس 223 .





وأوضح الزواوى أن ماتم زراعته من محصول القطن بالمراكز تضمنت 175 فدان بمركز الدلنجات، و 7 افدنه بمركز ايتاى البارود، و30 فدان بمركز شبراخيت، و100 فدان بالرحمانية، و124 فدان بمركز أبوالمطامير، و860 فدان بمركز كفر الدوار، و170 فدان بمركز ادكو، و 280 فدان بمركز المحمودية، و330 فدان بمركز دمنهور، و1700 فدان بمركز أبوحمص وتم زراعة 1 فدان بمركز كوم حمادة و 32 فدان بمركز حوش عيسي .

توريد 221821 طن قمح بشون وصوامع في البحيرة وأشار وكيل زراعة البحيرة إلى تشكيل لجنة برئاسة المهندس بدر محمد بدر مدير عام الشئون الزراعية وعضوية المهندس شوقى سعيد مطاريد ادارة المتابعة و المهندس نصر عبد النبى الدد ادارة الارشاد الزراعى و المهندس محمد سعيد شتا مدير ادارة المكافحة الحقلية للمرور على زراعة القطن بمراكز المحافظة المختلفة ، وبحث اى معوقات أو شكاوى ترد من المزارعين بخصوص البذرة .





واكدت تقارير اللجنة ان نسبة الانبات جيدة فى بعض الاراضى ويوجد بداية انبات فى اراضى زراعية اخرى ولا توجد اى مشاكل حيث قامت اللجنة بمراجعة بيان الزراعة وتوزيع البذرة بالجمعيات الزراعية وسجلات المكافحة ، و تسليم مخصص الكبسولات والشيتات الورقية وأجسام المصايد الورقية ومراجعة بيان الخدمة والزراعة والبذرة .





وفى سياق آخر أكد وكيل الوزارة، زراعة 10910 فدان ذرة صيفى بيضاء من اجمالى متوقع 186930 فدان ، و زراعة 8835 فدان ذرة صيفى صفراء من اجمالى منتظر 141916 فدان ، وزراعة 270 فدان عباد شمس من اجمالى منتظر 4309 فدان .



