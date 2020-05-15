بسبب رفضهم استكمال الموسم.. أندية البريميرليج تهدد اللاعبين بخسائر فادحة





وكانت تقارير إنجليزية أشارت مؤخرا، إلى رفض عددا من لاعبي الدوري الإنجليزي ، استكمال الموسم الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا في بريطانيا، وخوفهم من انتشار العدوى.





اتجاه لتأجيل عودة الدوري الإنجليزي اقرأ ايضا..





وذكرت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية" أن بعض أندية الدوري الإنجليزي، حذرت لاعبيها من خصومات كبيرة من رواتبهم، حال عدم موافقتهم على استكمال الموسم.





وأضافت الصحيفة، أن عددا من الأندية أخبرت لاعبيها، أن عدم استكمال الموسم، قد يستبب في خسارة عقودهم بالكامل.





يذكر أن الحكومة البريطانية، أعلنت رسميا، أمس الخميس، موافقتها على استكمال مسابقة الدوري الإنجليزي، بداية من شهر يونيو المقبل، خلف الأبواب المغلقة.





ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بفارق 25 نقطة، عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.