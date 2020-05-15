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توك شو

رحاب الجمل: محمد رمضان ضربني بجد في مسلسل البرنس.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:03 م
الفنانة رحاب الجمل
الفنانة رحاب الجمل
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نورهان رأفت
قالت رحاب الجمل، إن مخرج مسلسل البرنس محمد سامي أوصاهم بتمثيل المشاهد بشكل حقيقي، حتي يصل الإحساس للجمهور، وأنها تعرضت للضرب الحقيقي من محمد رمضان.

وتابعت خلال حوارها لـ فضائية أكسترا نيوز: "محمد رمضان أخونا الصغير سنا والكبير فنا"، لافتة إلى أنها من المعجبين بتمثيل محمد رمضان كمشاهدة وليست كفنانة.

وبكت رحاب الجمل علي الهواء، بعد مشاهدتها لقطات من مشهد الطفلة، الذي تسبب في بكاء الملايين في الوطن العربي.

وأشارت الجمل إلي أن المنظومة القوية لفريق عمل مسلسل البرنس، هي السبب الأساسي في نجاح دورها، قائلة: "لو مكنتش في منظومة قوية عمري مكنت هحقق أي حاجة".

وأوضحت أن المنافسة بين أبطال العمل، كانت مليئة بالحب، والتعاون، فالكل كان حريص على أن يظهر الجميع بشكل محترف.

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