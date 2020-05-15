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رحاب الجمل: شخصيتي في البرنس متخلفة ومجنونة.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:17 ص
الفنانة رحاب الجمل
الفنانة رحاب الجمل
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نورهان رأفت
قالت الفنانة رحاب الجمل إن شخصيتها في مسلسل البرنس، متخلفة وشريرة ومجنونة، وهو ما ظهر بوضوح خلال أحداث المسلسل.

وأوضحت رحاب الجمل خلال لقاء بـ فضائية إكسترا نيوز أنها قامت بتحضير بروفات للشخصية قبل شهر من بدء تصوير المسلسل، كما خضع جميع نجوم مسلسل البرنس للبروفات ولم يكن هناك أستثناء لأحد.

وأشارت إلي أن المخرج محمد سامي كان متعاون بشكل كبير، بتقديم النصائح والأسئلة.

وقالت إن جميع العاملين في مسلسل البرنس أخوات وأصحاب، بالإضافة إلي أن العديد من فنانين العمل دفعات متقاربة في معهد الفنون المسرحية.

وتابعت أن العمل جمع محترفين، راهنوا عللى النجاح الجماعي، موضحة أن الفنان محمد رمضان كان سعيدا بهم جدا، ووصفته بالأخ.

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