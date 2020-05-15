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حوادث

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق البحر الأحمر

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:14 م
انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
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استقبل مستشفي قنا العام، 5 أشخاص مصابين إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي "البحر الأحمر" دائرة محافظة سوهاج، على الحدود مع محافظة قنا.

وتبين من المعاينة والفحص أن الحادث نتج بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها على جانب الطريق، وتم رفع آثار الحادث وتم إخطار النيابة العامة.

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كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقي إخطارا يفيد أثناء سير السيارة رقم "ق.س.ج – 6594" أجرة على الطريق الصحراوي الشرقي، اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما نتج عنه انقلابها على جانب الطريق.

أصيب كل من ايمان أحمد محمد 37 عامًا، باشتباه كسر بفقرات الظهر، وأحمد عبدالرحيم محمد 10 أعوام، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، مريم عبدالرحيم محمد 15 عامًا بجروح متهتكة بالوجه، وعبدالرحيم محمد 41 عامًا، بجروح متهتكة بالوجه يقيمون منفلوط أسيوط، ومحمد مصطفى محمد 50 عامًا، من أسيوط اشتباه كسر بفقرات الظهر وتم نقلهم إلي مستشفي قنا العام.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

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