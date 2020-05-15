رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط: مصر الأقوى في مواجهة كورونا

قال علي حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن كل الجهات المعنية بأمر التصدي لفيروس كورونا، بالتعاون مع الحكومة قامت بدورها على أكمل وجه في الفترة الماضية.





وأضاف علي حسن عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز، أن من أعظم الأدوار التي ظهرت علي الساحة، في ظل أزمة كورونا هو دور القطاع الطبي .





وأشار رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلي أن القطاع الطبي في مصر يعمل من خلال محورين، هما عدم أنتشار العدوى، وعلاج المصابين بشكل مستمر.





وأوضح حسن أن الدور الذي يقوم به القطاع الطبي، ينال تقديرا كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي



