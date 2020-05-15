شاهد.. مطار الملك فهد يستقبل سعوديين قادمين من استراليا

وصلت إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام رحلة قادمة من مدينة سيدني الأسترالية كوجهة جديدة ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين الراغبين في العودة إلى السعودية .
جدير بالذكر أن السلطات في المطار ، طبقت جميع التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
و اتخذت الجهات الحكومية السعودية ممثلة في (وزارة الخارجية، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني) عديدًا من الخطوات والإجراءات والتدابير الوقائية، وتضمنت (12) مرحلة يتم تطبيقها منذ وصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة حتى وصولهم مطارات المملكة وخروجهم.
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وكانت وزارة الصحة السعودية قد خصصت نقطة فحص يتم من خلالها مرور جميع الركاب القادمين لأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين، وعند الاشتباه في وجود حالة بين الركاب يتم عزل الراكب عن باقي الركاب من ثم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة، كما يلزم على الركاب تعقيم اليدين قبل البدء بإجراءات الجوازات وبصمة الدخول، وفي منطقة تفتيش الجمارك يتم المحافظة على مسافة (1.5م) على الأقل بين موظف الجمارك والراكب، كما ستتم مساعدة الركاب في منطقة مناولة الأمتعة، وفي الخطوة الأخيرة يتم فرز الركاب عند الخروج من قِبل وزارة الصحة ووزارة السياحة في مسارات حسب وجهاتهم، وتوجيه الركاب لوسائل النقل المخصصة لهم من أسطول النقل التابع لشركة تطوير التعليم، حيث يتم نقل الركاب إلى دور الضيافة التي أعدّتها وزارة السياحة وتشرف عليها صحيًا وزارة الصحة، وذلك لمدة 14 يومًا بحسب الإجراءات الصحية المعتمدة لمكافحة وباء فيروس كورونا.