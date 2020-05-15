شاهد.. مطار الملك فهد يستقبل سعوديين قادمين من استراليا

وصلت إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام رحلة قادمة من مدينة سيدني الأسترالية كوجهة جديدة ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين الراغبين في العودة إلى السعودية .





جدير بالذكر أن السلطات في المطار ، طبقت جميع التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





و اتخذت الجهات الحكومية السعودية ممثلة في (وزارة الخارجية، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني) عديدًا من الخطوات والإجراءات والتدابير الوقائية، وتضمنت (12) مرحلة يتم تطبيقها منذ وصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة حتى وصولهم مطارات المملكة وخروجهم.





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