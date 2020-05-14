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أخبار العالم

كيف نقضي علي فيروس كورونا؟.. الصحة السعودية تجيب

الخميس 14/مايو/2020 - 04:57 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
كشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي،  عن طرق وقف واندثار الجوائح والأوبئة خاصة الفيروسية منها، والتي تتمثل في التحكم بوسيط "ناقل" العدوى، إضافة إلى تكوُّن المناعة لدى الإنسان إما الذاتية أو عن طريق اللقاحات.


وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية  انه كلما ارتفعت نسبة المناعة عند الإنسان كلما كان هذا يكسر حلقات الانتشار ويكسر حلقات التفشي ويكسر الأوبئة.


وأوضح العبد العالي ان العلاج لا يعتبر كاسرًا لحلقات الانتشار، إنما يحسّن فقط من المخرجات والخدمة الطبية التي تقدم للحالات المصابة.


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وكانت  "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة" سجلت  1564 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 2039 حالة.

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