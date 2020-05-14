كيف نقضي علي فيروس كورونا؟.. الصحة السعودية تجيب

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، عن طرق وقف واندثار الجوائح والأوبئة خاصة الفيروسية منها، والتي تتمثل في التحكم بوسيط "ناقل" العدوى، إضافة إلى تكوُّن المناعة لدى الإنسان إما الذاتية أو عن طريق اللقاحات.









وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية انه كلما ارتفعت نسبة المناعة عند الإنسان كلما كان هذا يكسر حلقات الانتشار ويكسر حلقات التفشي ويكسر الأوبئة.









وأوضح العبد العالي ان العلاج لا يعتبر كاسرًا لحلقات الانتشار، إنما يحسّن فقط من المخرجات والخدمة الطبية التي تقدم للحالات المصابة.









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