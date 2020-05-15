رابط موقع نظام نور للاستعلام عن نتائج طلاب المرحلة المتوسطة 1441 بالسعودية

دشنت وزارة التربية والتعليم السعودية ، نظام نور لنتائج الطلاب، للاستعلام عن نتيجة الفصل الثاني 1441، حيث يعد نظام نور هو مكتبة إلكترونية متكاملة، تتيح لأولياء الأمور التواصل مع مدارس أبناؤهم.





كما يتيح النظام للمعلمين العديد من الخدمات الإلكترونية ، فضلًا عن إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب خلالها.





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وللإستعلام عن نتيجة الفصل الثاني عبر موقع نور من خلال الخطوات الآتية:





الدخول إلى رابط موقع نظام نور لنتائج الطلاب "https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx"

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ملئ البيانات من اسم الطالب ورقمه السري ورمز التحقق.





الضغط على الاستعلام عن نتائج الطلاب 1441.





ومن ثم نظهر صفحة بها درجات الطالب ونسب نجاحه في المواد، ونسبة نجاحه الكلية.



