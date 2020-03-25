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حوادث

رغم وقف العمل.. تعرف على الخدمات الإلكترونية في الشهر العقاري

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:32 م
صدى البلد
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جودت عيد وعمرو خليفة

رغم قرار وزارة العدل بغلق مقار الشهر العقارى ووقف العمل داخلة لمدة 15 يوما تناسقا مع قرار مجلس الوزراء بتعليق عمل الخدمات الحكومية، إلا أن هناك خدمات مازال يقدمها الشهر العقارى ،لكن عبر موقعه الإلكتروني ،او بوابة الخدمات الالكترونية بوزارة العدل .

ووفقا لقرار وزير العدل فان  خدمات التوثيق الالكترونى تتيح جميع الخدمات عدا خدمة تسجيل الممتلكات.

وحدد وزير العدل مقار الشهر العقارى التى تتيح الخدمات الالكترونية وهي ( شمال وجنوب القاهرة والجيزة وبورسعيد فيما يتعلق باستخراج صور المشهرات وشهادات التصرف العقارية،والمنشورات الفنية والمالية والكتب الدورية )، فيما تتولي كافة المكاتب تفعيل الخدمات الإلكترونية لتوثيق خدمات توثيق الزواج والشهادات والطلاق والرخصة الدولية.

وأكد وليد فهمى رئيس اتحاد موثقى الشهر العقارى ،  ان الشهر العقارى عبر الخدمات الإلكترونية يتيح كذلك استخراج صور رسمية من معاملات تم إجراؤها مسبقا فى الشهر العقارى ،وكذلك أعمال الترجمة ،والتى تتعلق بترجمة عقود الملكية أو البيع والشراء التي تعود إلى عام 1930 أو ما يسبقها، وقت وجود المحاكم المختلطة  والتى كانت مدونة باللغتين الفرنسية و الإنجليزية .

 

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