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رياضة

خاص.. محمد الشامي يحدد أفضل مباراة لعبها وأفضل هدف أحرزه في تاريخه

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:25 م
محمد الشامي لاعب
محمد الشامي لاعب النادي الإسماعيلي
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نانسي إبراهيم
حدد اللاعب محمد الشامي نجم النادي الإسماعيلي، أفضل مباراة لعبها وأفضل هدف سجله في مشواره الكروي مع الأندية التي لعب بها.

ويشهد النشاط الكروي في مصر توقف حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ولا أحد يعلم ما مصير بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم سواء بالاستكمال أو الإلغاء.

وقال اللاعب محمد الشامي في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد": "أفضل مباراة لن أنساها في تاريخي، مباراة المصري البورسعيدي والنادي الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر، حيث كنت وقتها لاعبا في صفوف الفريق البورسعيدي وكنا قريبين جدا من الفوز باللقب لكن هدف الأهلي في اللحظات الأخيرة حال دون ذلك".

كما قال الشامي في تصريحاته الخاصة: "أفضل هدف أحرزته في مسيرتي كان أمام الاتحاد السكندرى في البطولة العربية، حيث فاز فريقي الإسماعيلي بهدف نظيف في مباراة الذهاب بدور ال8 وأنا من أحرزت الهدف، وكان سببا لتأهلنا لنصف النهائي".

جدير بالذكر أن اللاعب محمد الشامي لعب لأندية كبيرة أبرزها الزمالك والإسماعيلي وإنبي والمصري البورسعيدي.
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