مطار مرسى علم يستقبل رحلة طيران استثنائية تقل 300 مصرى من العالقين بالسعودية

استقبل مطار مرسى علم الدولى مساء اليوم الجمعة، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة السعودية الرياض تقل علي متنها 300 عالق مصرى بالأراضي السعودية، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التي تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لعودة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي .

وقال مصدر من مطار مرسي علم الدولي أن رحلة الرياض التي وصلت اليوم تحمل رقم ms652، وتعد الرحلة الثانية التي وصلت من العاصمة السعودية، منذ إطلاق الجسر الجوي لنقل العالقين بالخارج من الدول المختلفة لمصر، مؤكدًا أن جاري اتخاذ الإجراءات المتبعة لنقلهم للفندق المخصص لهم كحجر صحي بمرسي علم لمدة 14 يوما .

من جانبه قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة والسكان، إن هناك فريقا طبيا مدربا من رجال الطب الوقائي والحجر الصحي، في انتظار العائدين من الخارج بمطار مرسي علم الدولي، مؤكدا علي أن يتم التعامل مع العالقين بالخارج بعناية وبدقة والتأكد تنفيذ الاختبارات الوقائية اللازمة لمواجه فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الاحمر ، أن أول مراحل الإجراءات المتبعة من قبل رجال الطب الوقائي مع العائدين من الخارج تعقيمهم وحقائبهم بمجرد وصولهم ارض المطار ، ثم التأكيد عليهم في الحفاظ علي المسافات بينهم البعض، ثم أخذ عينة دم وعمل اختبار اجسام مضادة ونقلهم في مجموعات داخل أتوبيسات مكيفة للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحي مع مرافقة فريق طبي لهم طوال فترة الإقامة .

كان استقبل مطار مرسي علم الدولى، صباح أمس الخميس، رحلة طيران جديدة لعالقين مصريين بالخارج، قادمة من العاصمة الأمريكية واشنطن، تقل على متنها 226 عالقا مصريا، ضمن الرحلات الاستثنائية التى أطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو، لعودة العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.



