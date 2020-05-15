العنانى يستعين بـ طارق وساندرا مستشارين له للتسويق والاقتصاد

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرارا بالاستعانة بكلا من طارق حسني للعمل مستشارا للوزير للدراسات الاستراتيجية والتسويق، و ساندرا فريد للعمل مستشارا اقتصاديا للوزير.





يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار الاستعانة بالكفاءات و الكوادر المتميزة من ذوى الخبرة سعيًا للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته.





يذكر أن طارق حسني حاصل على بكالوريوس إدارة الاعمال من الجامعة الامريكية بالقاهرة و درجة الماجستير في الإعلام والاتصالات من جامعة London School of Economics and Political Science بلندن بالإضافة الي حصوله علي العديد من شهادات التدريب المتخصصه في التسويق والإدارة؛ من أهمها شهادة ال Commercial Excellence من جامعة IMD In Lausanne Switzerland .





مارس حياته المهنية في عدد من اهم شركات التسويق العالمية حيث تدرج بالعديد من الوظائف القيادية بها منها شركة بيبسي و فودافون حيث ساهم في حصول شركة ڤودافون علي الحصة التسويقية الكبري في سوق شركات المحمول لأول مرة في تاريخها كما تم اختياره احد افضل ٤٠ مدير تسويق في الخليج عام ٢٠١٦. و يرأس حاليا شركة إقليمية رقمية جديدة.





اما ساندرا فريد فهي حاصلة على بكالوريوس اقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وماجستير في الاقتصاد من جامعة ماربورج بألمانيا.





كما كانت ضمن فريق الاقتصاديين اللذين شاركوا في وضع الخطة الاقتصادية لمشروع محور قناة السويس ضمن تحالف دار الهندسة، وقامت بتقديم مقترح لثلاثة بنود اقتصادية للجنة الخمسين لوضع الدستور، وشريك مؤسس لشركة اكيومن للاستشارات التي تم تكليفها بوضع إستراتيجية تصدير الصناعات الغذائية 2018-2023 من قبل وزارة التجارة والصناعة، وكُلفت بتقيم مؤشرات رؤية مصر 2030 بعد مرور سنة على اطلاقها من قبل وزارة التخطيط. كما عملت على وضع آلية لتقليل الهجرة الغير شرعية في المدن السياحية عن طريق تدريب الشباب لدخول سوق العمل في قطاع السياحة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.