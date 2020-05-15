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أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يتفقد الإجراءات الوقائية بفنادق شرم الشيخ

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:44 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الجمعة، عدد من الفنادق بمدينة شرم الشيخ وذلك لمتابعة تنفيذ  الإجراءات التى تتخذها الفنادق فى إطار تطبيق الضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء للسماح للفنادق باستقبال النزلاء المصريين بها بنسبة إشغال 25 % من الطاقة الاستيعابية لهذا الفنادق وذلك وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك للفنادق التي تلتزم بالضوابط وحصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارات السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية. 

حضر الجولة عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، و أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، و حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، و تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء.

وقام الوزير بتفقد الإجراءات الوقائية التي تتبعها هذه الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي و منطقة الشاطئ.

وقد استمع الوزير من مدير الفندق إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة، والذي أكد ايضا على أن إجراءات التعقيم تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وأضاف أن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة.
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