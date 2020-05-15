الرئيس التنفيذي لأدنوك: أسواق النفط ستستعيد توازنها بمرور الوقت

قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، أن أسواق النفط تمر بمرحلة من عدم الاستقرار وشهدت خلال الأسابيع الماضية مؤشرات على التحسن وستستعيد توازنها بمرور الوقت، مضيفا أن العالم يمر حاليًا بمرحلة غير مسبوقة لا تسمح بتوقعات دقيقة حول انتعاش الاقتصاد العالمي ولكن هناك مؤشرات للتفاؤل الحذر في أسواق الطاقة.









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وأوضح "الجابر " خلال " مجلس أدنوك الافتراضي" الذي شاركت فيه حليمة كروفت، الرئيس العالمي لاستراتيجية السلع بشركة آر بي سي كابيتال، هناك مؤشرات على أن أسواق النفط بدأت تتحسن في الأسابيع الأخيرة وأنها تتجه نحو استعادة التوازن، ومن هذه المؤشرات : اتفاق أوبك+ والخفض الطوعي في إنتاج الدول من خارج أوبك، وتوقف جزء من الإنتاج في بعض الدول، موضحًا بأنه سيمر بعض الوقت قبل أن تتضح الرؤية، وأنه مع عودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران، سيكون هناك ارتفاع في حجم الطلب.





وأضاف الرئيس التنفيذي، النقلة النوعية التي نفذتها أدنوك على مدى السنوات الأربع الماضية بفضل رؤية وتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة ساهمت بشكل كبير في تعزيز قوة ومرونة وقدرة الشركة على ضمان استمرارية واستدامة أعمالها والتعامل مع متغيرات وتحديات المرحلة الحالية.





وتابع الجابر خلال تنفيذ النقلة النوعية، ركزنا على العوامل التي بإمكاننا التحكم بها، والتي تشمل خفض التكاليف والعمل المستمر لنكون ضمن المنتجين الأقل تكلفة على مستوى العالم، وحققنا تقدمًا كبيرًا في هذا المجال مما أعطانا المرونة التي ساعدتنا في الظروف الاستثنائية التي نمر بها، ونحن مستمرون بالعمل للمحافظة على مواردنا وتعزيز الربحية إلى أقصى حد ممكن.





وتباع، بفضل جهود ومتابعة القيادة، نحن واثقون بأننا سنخرج من هذه المرحلة ونحن أقوى وأكثر قدرة على التعامل مع المستقبل، مؤكدًا على أن صحة وسلامة الكوادر البشرية تبقى على رأس أولويات أدنوك، حيث تركز الشركة على التعامل بشكل استباقي للحد من المخاطر ومكافحة انتشار الفيروس، وأوضح أن هذا النهج يتماشى مع الجهود الوطنية المميزة والإجراءات والتدابير الاحترازية التي وضعتها القيادة الرشيدة لضمان صحة وسلامة المجتمع في دولة الإمارات، مثمنًا أيضًا الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدبلوماسية الإماراتية على الساحة العالمية في هذ المجال.