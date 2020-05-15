AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الرئيس التنفيذي لأدنوك: أسواق النفط ستستعيد توازنها بمرور الوقت

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:31 م
سلطان بن أحمد الجابر
سلطان بن أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي
Advertisements
قسم الاقتصاد
قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، أن أسواق النفط تمر بمرحلة من عدم الاستقرار وشهدت خلال الأسابيع الماضية مؤشرات على التحسن وستستعيد توازنها بمرور الوقت، مضيفا أن العالم يمر حاليًا بمرحلة غير مسبوقة لا تسمح بتوقعات دقيقة حول انتعاش الاقتصاد العالمي ولكن هناك مؤشرات للتفاؤل الحذر في أسواق الطاقة.


اقرأ أيضا:

وأوضح "الجابر " خلال "مجلس أدنوك الافتراضي" الذي شاركت فيه حليمة كروفت، الرئيس العالمي لاستراتيجية السلع بشركة آر بي سي كابيتال، هناك مؤشرات على أن أسواق النفط بدأت تتحسن في الأسابيع الأخيرة وأنها تتجه نحو استعادة التوازن، ومن هذه المؤشرات : اتفاق أوبك+ والخفض الطوعي في إنتاج الدول من خارج أوبك، وتوقف جزء من الإنتاج في بعض الدول، موضحًا بأنه سيمر بعض الوقت قبل أن تتضح الرؤية، وأنه مع عودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران، سيكون هناك ارتفاع في حجم الطلب.

وأضاف الرئيس التنفيذي، النقلة النوعية التي نفذتها أدنوك على مدى السنوات الأربع الماضية بفضل رؤية وتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة ساهمت بشكل كبير في تعزيز قوة ومرونة وقدرة الشركة على ضمان استمرارية واستدامة أعمالها والتعامل مع متغيرات وتحديات المرحلة الحالية.

وتابع الجابر خلال تنفيذ النقلة النوعية، ركزنا على العوامل التي بإمكاننا التحكم بها، والتي تشمل خفض التكاليف والعمل المستمر لنكون ضمن المنتجين الأقل تكلفة على مستوى العالم، وحققنا تقدمًا كبيرًا في هذا المجال مما أعطانا المرونة التي ساعدتنا في الظروف الاستثنائية التي نمر بها، ونحن مستمرون بالعمل للمحافظة على مواردنا وتعزيز الربحية إلى أقصى حد ممكن.

وتباع، بفضل جهود ومتابعة القيادة، نحن واثقون بأننا سنخرج من هذه المرحلة ونحن أقوى وأكثر قدرة على التعامل مع المستقبل، مؤكدًا على أن صحة وسلامة الكوادر البشرية تبقى على رأس أولويات أدنوك، حيث تركز الشركة على التعامل بشكل استباقي للحد من المخاطر ومكافحة انتشار الفيروس، وأوضح أن هذا النهج يتماشى مع الجهود الوطنية المميزة والإجراءات والتدابير الاحترازية التي وضعتها القيادة الرشيدة لضمان صحة وسلامة المجتمع في دولة الإمارات، مثمنًا أيضًا الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدبلوماسية الإماراتية على الساحة العالمية في هذ المجال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قادرة على إمداد الأسواق بـ 4 ملايين برميل يوميا.. الإمارات تشيد بوضع شركة أدنوك

بعد تفشي كورونا.. إينى تراجع جميع مشاريع الشرق الأوسط

أبوظبي تحتضن أكبر مختبر بالعالم خارج الصين لمكافحة كورونا.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

أدنوك الإماراتية تؤكد التزامها بأهداف رفع سعتها الإنتاجية

أسواق الشرق الأوسط تواصل المكاسب مع صعود الأسهم العالمية

بسبب تراجع أسعار النفط.. نيجيريا تعلق دعم المواد البترولية حتى إشعار آخر

ترشيحاتنا

وزير التعليم: سنحاول إدارة العملية التعليمية مع تأمين أولادنا للتعايش مع كورونا العام القادم

القوات المسلحة: مقتل 7 تكفيريين وتفجير 10 عبوات و4 أحزمة ناسفة في عملية نوعية بشمال سيناء

خطة تعامل "التعليم" مع أي طالب يصاب بكورونا أثناء امتحانات الثانوية العامة

أوجه التشابه بين أحمد صلاح حسني والشهيد رامي حسنين

مش هسيب حقي.. أحمد فلوكس يكشف واقعة اعتداء أفراد أمن عليه

الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 21 حالة وفاة

AdvertisementS

قطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة 12 ساعة اليوم.. اعرف الأماكن

الثوم وشرب الكحول لا يقتلان الفيروس.. منظمة الصحة تكشف 18 معلومة جديدة عن كورونا

خيام وعربات جولف..الصحة تعلن خطة استقبال مصابي كورونا بمستشفيات الصدر والحميات

لو صاحب قهوة وهتغير النشاط.. احصل على تمويل يصل لـ مليون جنيه بهذه الطريقة

وزير التعليم: إتاحة منصة edmodo لتلقي أبحاث المصريين في الخارج حتى 18 مايو

بعد 46 يوما مودة الأدهم تعود للحبس من جديد.. مخالفة حظر التجول والتحريض على الفسق والفجور أبرز التهم| القصة كاملة

احذر .. فعل شائع عند الدعاء والاستغفار والتوبة يحرمك الاستجابة

القوات المسلحة: مقتل 7 تكفيريين وتفجير 10 عبوات و4 أحزمة ناسفة في عملية نوعية بشمال سيناء

الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 21 حالة وفاة

تخطت 11 ألف إصابة و592 وفاة.. الصحة تكشف أرقاما جديدة بشأن كورونا

مودة الأدهم.. تعرف على سعر ومواصفات سيارتها المرسيدس.. صور

مش هسيب حقي.. أحمد فلوكس يكشف واقعة اعتداء أفراد أمن عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مودة الأدهم.. تعرف على سعر ومواصفات سيارتها المرسيدس.. صور

بأول محرك مازيراتي.. الكشف عن سيارة MC20 في ذكرى أشهر متسابق| فيديو وصور

تعرف على سبب الاحتفال بـ اليوم العالمي للأسرة والهدف منه